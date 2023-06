Cos'è New Era, il marchio numero uno di cappellini sportivi che ha firmato una collezione con il Milan

New Era produce cappelli di primissima qualità dal 1920. Al giorno d’oggi è leader del mercato mondiale nello sport e marchio influencer a livello globale in termini di lifestyle grazie ai suoi capi di abbigliamento e accessori. Con oltre 500 licenze nel suo portfolio, il brand New Era è la scelta di riferimento nel mondo dello sport, della moda, della musica e dell’intrattenimento. La sede centrale della società è a Buffalo, N.Y., e i suoi prodotti vengono venduti in oltre 80 paesi.