MN - Jashari, infortunio serio al perone: decisioni e tempi di recupero saranno comunicati dal club

Infortunio importante per Ardon Jashari, che come rivelato da Massimiliano Allegri in conferenza stampa, si è fatto male nella partitella di questa mattina in allenamento in uno scontro di gioco con Santiago Gimenez. Il centrocampista svizzero è stato subito sottoposto agli esami strumentali che hanno evidenziato un serio problema al perone.

Nuovi controlli sono in corso, al termine dei quali la società comunicherà in maniera precisa l’entità reale dell’infortunio e le eventuali decisioni che saranno prese per avviare la fase di recupero.