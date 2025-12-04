Milan, 15 anni fa il primo gol in rossonero di Kevin-Prince Boateng

vedi letture

Esattamente 15 anni fa, il 13 dicembre 2010, Kevin Prince Boateng segnava il suo primo gol con la maglia del Milan in gare ufficiale. A San Siro si giocava la quindicesima giornata del campionato di Serie A, era un Milan-Brescia, e al ghanese bastarono 4 minuti per mettere la sua firma sulla partita. Il risultato finale fu 3-0 per i rossoneri: gli altri due gol li segnarono Robinho e Ibrahimovic e garantirono al Milan di archiviare la pratica già nella prima mezz'ora.

Questo il tabellino di quel match riportato da magliarossonera.it:

MILAN-BRESCIA 3-0

Reti: 4' Boateng, 28' Robinho, 30' Ibrahimovic



MILAN: Abbiati, Abate, Nesta (46' Yepes), Thiago Silva, Zambrotta, Gattuso, Pirlo, Ambrosini (64' Flamini), Boateng, Ibrahimovic (70' Ronaldinho), Robinho - All.: Allegri

BRESCIA: Sereni, Zebina, Bega, Martinez, Berardi, Hetemaj, Vass (66' Budel), Daprelà, Kone (59' Eder), Diamanti, Caracciolo - All.: Iachini

Arbitro: Gervasoni