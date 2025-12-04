Verso i Mondiali, semifinale playoff: Italia-Irlanda il 26 marzo a Bergamo
(ANSA) - ROMA, 04 DIC - Sei mesi dopo il debutto da ct di Gennaro Gattuso (Italia-Estonia 5-0), Bergamo tornerà ad ospitare la Nazionale in occasione della semifinale dei play-off mondiali che giovedì 26 marzo (ore 20.45) vedrà gli Azzurri opposti all'Irlanda del Nord. A Bergamo l'Italia è imbattuta: quattro i precedenti, con due vittorie per 5-0 (l'altra nel primo incontro con Malta disputato nel gennaio del 1987) e due pareggi per 1-1 (nell'amichevole con la Turchia del novembre 2006 e nel match di Nations League con i Paesi Bassi dell'ottobre 2020). Sono 11 invece i precedenti con l'Irlanda del Nord, con un bilancio di 7 successi per gli Azzurri, 3 pareggi e una sola sconfitta, il 2-1 che il 15 gennaio 1958 a Belfast costò alla Nazionale la mancata partecipazione al Mondiale svedese.
Si è giocato a Belfast anche il più recente confronto tra le due nazionali, lo 0-0 nell'ultimo incontro di qualificazione al Mondiale di Qatar 2022 che costrinse gli Azzurri ai play-off. (ANSA).
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan