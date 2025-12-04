Accardi: "Chi vincerà lo scudetto? Dico Milan. Insieme al Napoli ha l'allenatore più intelligente del campionato italiano"

di Enrico Ferrazzi

Ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com, l’operatore di mercato Beppe Accardi ha rilasciato queste parole sulla corsa scudetto e sul prossimo mercato di gennaio: 

Chi vincerà lo Scudetto?
"Dico Milan. Insieme al Napoli ha l'allenatore più intelligente del campionato italiano".

Si avvicina gennaio. Che mercato sarà?
"Niente colpi esagerati. Ma mi aspetto innesti mirati dall'Inter. Dovrebbe fare tanto la Fiorentina. II Napoli dipende dalla condizione fisica di certi calciatori. E la Roma non credo che toccherà molto".
 