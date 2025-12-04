Verso Lazio-Milan: la Curva Sud in trasferta a Roma chiede la spinta di tutti i tifosi rossoneri

In vista della gara del Milan di questa sera valida per gli ottavi di Coppa Italia in casa della Lazio, la Curva Sud Milano, che sarà regolarmente presente nel settore ospiti dello stadio Olimpico di Roma, ha pubblicato questa storia su Instagram: "Oggi ci sarà bisogno della spinta di tutta la curva. Coloreremo tutto il settore ospiti, portate una sciarpa e soprattutto portate la voce per spingere i nostri ragazzi!".

DOVE VEDERE LAZIO-MILAN

Data: giovedì 4 dicembre 2025

Ore: 21.00

Stadio: Olimpico, Roma

Diretta TV: Italia 1

Web: MilanNews.it

LA SQUADRA ARBITRALE

Arbitro: Guida

Assistenti: Lo Cicero – Dei Giudici

IV uomo: Doveri

VAR: Pezzuto

AVAR: Aureliano