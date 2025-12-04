Verso Lazio-Milan: la Curva Sud in trasferta a Roma chiede la spinta di tutti i tifosi rossoneri

Oggi alle 15:11News
di Enrico Ferrazzi

In vista della gara del Milan di questa sera valida per gli ottavi di Coppa Italia in casa della Lazio, la Curva Sud Milano, che sarà regolarmente presente nel settore ospiti dello stadio Olimpico di Roma, ha pubblicato questa storia su Instagram: "Oggi ci sarà bisogno della spinta di tutta la curva. Coloreremo tutto il settore ospiti, portate una sciarpa e soprattutto portate la voce per spingere i nostri ragazzi!". 

DOVE VEDERE LAZIO-MILAN
Data: giovedì 4 dicembre 2025
Ore: 21.00
Stadio: Olimpico, Roma
Diretta TV: Italia 1
Web: MilanNews.it

LA SQUADRA ARBITRALE
Arbitro: Guida
Assistenti: Lo Cicero – Dei Giudici
IV uomo: Doveri
VAR: Pezzuto
AVAR: Aureliano