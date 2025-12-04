Milan, Jashari verso la prima da titolare in maglia rossonera

Milan, Jashari verso la prima da titolare in maglia rossoneraMilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 14:10News
di Enrico Ferrazzi

Nella probabile formazione del Milan per la gara di questa sera contro la Lazio, valida per gli ottavi di Coppa Italia, è presente anche Ardon Jashari che potrebbe tornare in campo in una partita ufficiale dopo 103 giorni: la sua ultima presenza risale infatti al 23 agosto contro la Cremonese in campionato. Qualche giorno dopo, il centrocampista svizzero, che stasera dovrebbe giocare da regista davanti alla difesa al posto di Luka Modric, si infortunò gravemente al perone in allenamento dopo uno scontro con Santiago Gimenez. Per Jashari si tratterebbe anche della sua prima da titolare con la maglia del Milan

Queste le probabili formazioni di Lazio e Milan

LAZIO: (4-3-3) Mandas; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Guendouzi, Vecino, Basic; Isaksen, Castellanos, Zaccagni. 

MILAN: (3-5-1-1) Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Ricci, Jashari, Rabiot, Estupinan; Loftus-Cheek; Leao. 
 