Milan, Jashari verso la prima da titolare in maglia rossonera
Nella probabile formazione del Milan per la gara di questa sera contro la Lazio, valida per gli ottavi di Coppa Italia, è presente anche Ardon Jashari che potrebbe tornare in campo in una partita ufficiale dopo 103 giorni: la sua ultima presenza risale infatti al 23 agosto contro la Cremonese in campionato. Qualche giorno dopo, il centrocampista svizzero, che stasera dovrebbe giocare da regista davanti alla difesa al posto di Luka Modric, si infortunò gravemente al perone in allenamento dopo uno scontro con Santiago Gimenez. Per Jashari si tratterebbe anche della sua prima da titolare con la maglia del Milan.
Queste le probabili formazioni di Lazio e Milan:
LAZIO: (4-3-3) Mandas; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Guendouzi, Vecino, Basic; Isaksen, Castellanos, Zaccagni.
MILAN: (3-5-1-1) Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Ricci, Jashari, Rabiot, Estupinan; Loftus-Cheek; Leao.
