Coppa Italia, il Milan è la squadra che ha perso più finali o è arrivato secondo

vedi letture

In vista di Lazio-Milan, gara valida per gli ottavi di Coppa Italia, il sito della Lega Calcio Serie A riporta queste statistiche: "La Lazio scende in campo per la prima volta nella Coppa Italia 2025/26, alla 77° partecipazione (record condiviso con Roma, Milan, Inter, Bologna e Juventus). Il bilancio biancoceleste nella manifestazione è di 322 incontri disputati, 159 vittorie, 74 pareggi e 89 sconfitte, con 479 reti segnate e 330 subite. La Lazio ha vinto la Coppa Italia 7 volte, nelle edizioni 1957/58, 1997/98, 1999/00, 2003/04, 2008/09, 2012/13 e 2018/19), perdendo la finale in 3 occasioni (contro la Fiorentina nel 1960/61. contro la Juventus nel 2014/15 e nel 2016/17).

II Milan ha vinto la Coppa Italia 5 volte, nelle edizioni 1966/67 (finalissima vinta 1-0 sul Padova a Roma), 1971/72 (2-0 sul Napoli a Roma), 1972/73 (5-2 ai rigori sulla Juventus nella finale di Roma, chiusa sull'1-1 al 90′ e 120'), 1976/77 (finale secca a San Siro vinta 2-0 sull'inter, unica volta nella storia del torneo che la finalissima è stata il derby della Madonnina) e 2002/03 (a spese della Roma, 1-4 rossonero nell'andata all'Olimpico e 2-2 al ritorno al Meazza). II Milan è la squadra che, nella storia della Coppa Italia, ha perso piú finali o è finito secondo (quando la coppa si assegnava con un girone finale a 4 squadre): 10 volte, nelle stagioni 1941/42, 1967/68, 1970/71, 1974/75, 1984/85, 1989/90, 1997/98, 2015/16, 2017/18 e 2024/25".