Napoli, si ferma Lobotka: risentimento muscolare al tibiale posteriore della gamba sinistra

Attraverso il suo sito ufficiale, il Napoli ha annunciato che il centrocampista Stanislav Lobotka si è infortunato ieri prima del match di Coppa Italia contro l Cagliari e ha riportato un risentimento muscolare al tibiale posteriore della gamba sinistra. Ecco la nota del club azzurro: "Stanislav Lobotka, nel corso dell'attivazione pre-gara di ieri, ha riportato un risentimento muscolare al tibiale posteriore della gamba sinistra. Il calciatore azzurro ha già iniziato l'iter riabilitativo".

Il giocatore salterà sicuramente il match di domenica sera contro la Juventus. Ricordiamo che il Napoli sarà l'avversario del Milan il prossimo 18 dicembre nella semifinale della Supercoppa Italiana.