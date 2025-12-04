Il Milan ha vinto solo due delle ultime dieci gare di Coppa Italia contro la Lazio

Il Milan ha vinto solo due delle ultime dieci gare di Coppa Italia contro la Lazio (3N, 5P); tuttavia uno di questi successi è arrivato nella sfida più recente (4-0 nei quarti di finale del 2021/22). Lo riporta Opta.

VERSO LAZIO-MILAN: NUOVA CHANCE PER NKUNKU

Da oggetto misterioso a oggetto misterioso. Sì, non sembra esser cambiato molto nella storia e vita di Christopher Nkunku. Arrivato in estate per un'importante cifra di 42 milioni di euro, il francese non sembra essersi (almeno sul campo) integrato bene nel mondo di Max Allegri. Incomprensioni tattiche e difficoltà fisiche stanno complicando molto il rendimento di un giocatore dal valore indiscutibile, ma ad oggi quasi inutile per il modo di giocare del tecnico livornese. Il focus sul francese prende spazio a nuovi scenari: giovedì ci sarà ancora la Lazio in Coppa Italia, in quella che forse potrebbe rivelarsi un'ultima chiamata per le sorti di Nkunku in rossonero, almeno dal primo minuto. E' davvero incredibile come il tempo e la condizione possano mutare nel tempo, cambiando regole e qualità nel gioco. Al Lipsia Nkunku era considerato uno dei migliori dribblatori d’Europa: rapidità, capacità di saltare l’uomo e attacco alla profondità erano tratti distintivi del suo repertorio. Nell'attuale panorma Milan però, queste devono ancora emergere con continuità, anche a causa di compiti tattici diversi e di un adattamento che non si è rivelato immediato come abbiamo scritto. Così, la gara contro la Lazio assumerà il sapore di un test importante, se non addirittura di una “ultima chiamata” per convincere definitivamente ambiente e staff tecnico, visto che con ogni probabilità Nkunku partirà ancora titolare vista la condizione di Pulisic. Il Milan ha investito una cifra significativa per portarlo a Milano e la società attende segnali concreti da un giocatore che, per potenziale, può alzare il livello dell’intero reparto offensivo.