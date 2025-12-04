Il Flamengo di Emerson Royal è campione della serie A in Brasile

vedi letture

(ANSA) - RIO DE JANEIRO, 04 DIC - Dopo aver conquistato pochi giorni fa la sua quarta Coppa Libertadores, laureandosi campione del Sudamerica, il Flamengo ha vinto anche il campionato di calcio della serie A brasiliana (il cosiddetto 'Brasileirão'). La squadra di Rio de Janeiro la notte scorsa ha sconfitto il Ceará per 1-0 allo stadio Maracanã, in una partita valida per la 37/a giornata del torneo nazionale. Il gol decisivo per il 'Mengão' è stato segnato dall'ala Samuel Lino. Questo è l'ottavo titolo del Flamengo nel campionato brasiliano (1980, 1982, 1983, 1992, 2009, 2019, 2020 e 2025). (ANSA).