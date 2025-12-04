MN - Verso Lazio-Milan: rossoneri in campo con la terza maglia

di Enrico Ferrazzi
fonte Antonello Gioia

Il Milan che stasera affronterà all'Olimpico di Roma la Lazio negli ottavi di Coppa Italia scenderà in campo con la terza maglia, vale a dire quella tutta gialla. In questa stagione, la formazione di Max Allegri l'ha già indossata in tre partite di campionato, cioè in quelle contro Bologna e Fiorentina a San Siro e in quella in casa dell'Udinese

DOVE VEDERE LAZIO-MILAN
Data: giovedì 4 dicembre 2025
Ore: 21.00
Stadio: Olimpico, Roma
Diretta TV: Italia 1
Web: MilanNews.it

LA SQUADRA ARBITRALE
Arbitro: Guida
Assistenti: Lo Cicero – Dei Giudici
IV uomo: Doveri
VAR: Pezzuto
AVAR: Aureliano