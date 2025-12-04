Lazio-Milan: in caso di parità subito i rigori. E così Allegri conferma Maignan in porta

Stasera Lazio e Milan si affronteranno all'Olimpico negli ottavi di Coppa Italia. Si tratta di una gara secca nella quale, in caso di parità al 90', non ci saranno i tempi supplementari, ma si andrà direttamente ai rigori. Per questo motivo, Massimiliano Allegri non farà turnover in porta come spesso accade in queste partite e confermerà dal primo minuto Mike Maignan che in questa stagione ha già parato due penalty a Dybala e a Calhanoglu. Lo riferisce Il Giornale. "Mike sta facendo bene così come tutta la squadra. Domani (oggi, ndr) il focus è chiuderla nei 90 minuti ma c'è la possibilità dei rigori e quindi bisogna essere pronti a tutto" le parole di ieri del tecnico rossonero ai microfoni di SportMediaset.

Si riporta di seguito il tabellone di Coppa Italia dopo le partite di ieri:

OTTAVI DI FINALE

martedì 2 dicembre 2025

21:00 Juventus-Udinese 2-0

mercoledì 3 dicembre 2025

15:00 Atalanta-Genoa 4-0

18:00 Napoli-Cagliari 10-9 d.c.r.

21:00 Inter-Venezia 5-1

giovedì 4 dicembre 2025

18:00 Bologna-Parma

21:00 Lazio-Milan

martedì 13 gennaio 2025

21:00 Roma-Torino

martedì 27 gennaio 2026

21:00 Fiorentina-Como

QUARTI DI FINALE

Bologna/Parma – Lazio/Milan

Juventus – Atalanta

Inter– Roma/Torino

Fiorentina/Como – Napoli