Il QS titola: "Lazio-Milan, una rivincita ad alta tensione"

Il Quotidiano Sportivo in edicola oggi titola così: "Lazio-Milan, una rivincita ad alta tensione". Dopo le polemiche scatenate per il rigore giustamente (lo ha detto anche il designatore Rocchi) non concesso ai biancocelesti sabato sera nel match di campionato a San Siro, le due squadre si ritroveranno di fronte stasera allo stadio Olimpico di Roma negli ottavi di Coppa Italia. Si tratta di una gara secca e in caso di parità si andrà direttamente ai rigori. La vincente affronterà ai quarti una tra Bologna e Parma.

Intervistato ieri da SportMediaset, Max Allegri ha dichiarato sulla Coppa Italia: "La Coppa Italia non interessa a nessuno fino a che non ci sono gli ottavi di finale, quando poi si comincia ad andare avanti la coppa giustamente interessa a tutti. Noi dovremo essere bravi a giocare una bella partita: non sarà semplice perché giochiamo fuori casa. Non ci saranno neanche i supplementari a disposizione e quindi dovremo essere bravi a sfruttare i 90 minuti a nostra disposizione, contro una squadra che ha il nostro stesso obiettivo".

