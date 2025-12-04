De Zerbi su Rabiot: "E' un campione, è difficilmente sostituibile"

Intervenuto negli studi di Sportitalia, l'attuale allenatore del Marsiglia, ed ex Brighton e Sassuolo, fra le altre, Roberto De Zerbi ha parlato della sua esperienza da calciatore con la maglia del Milan, squadra verso la quale ha sempre provato un particolare sentimento: "Il Milan è stata la mamma calcistica per me, sono legatissimo alla vecchia società. Mi ha aiutato ad avere spazio nel calcio. Ho una simpatia particolare per il Milan".

Due cessioni alle milanesi? “Luis Henrique ha bisogno di fiducia, ha qualità importanti e deve dimostrarle in una piazza importante. Rabiot è un campione, è un bravissimo ragazzo e professionista esemplare. C’è stato un problema, ci sono delle regole e lì la situazione è degenerata. Come calciatore è difficilmente sostituibile”.

Estupinan? “Ho responsabilità fin quando giocano con me. Il calcio va ad ambientamento. E non sempre riescono a esprimersi al meglio”.