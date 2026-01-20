Accomando: "Milan, passi avanti per il prestito secco di Coppola dal Brighton"

MilanNews.it
Calciomercato Milan
di Enrico Ferrazzi

Come riporta Orazio Accomando, giornalista di Sportmediaset, su X, il Milan, che, dopo aver rinforzato l'attacco con Niclas Fullkrug, è sempre alla ricerca di un nuovo difensore per puntellare la retroguardia di Max Allegri, avrebbe fatto dei passi in avanti per prendere il classe 2003 Diego Coppola dal Brighton.

Il giocatore è sbarcato in Inghilterra la scorsa estate dall'Hellas Verona.