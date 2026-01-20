Milan-Coppola: parti più vicine per un prestito secco. Le ultime da SportMediaset

vedi letture

In merito al mercato invernale del Milan, che è sempre alla ricerca di un nuovo difensore, Orazio Accomando ha riferito a SportMediaset su Italia Uno che i rossoneri continuano a seguire Diego Coppola, giocatore classe 2003 che il Brighton ha preso la scorsa estate dall'Hellas Verona per circa 11 milioni di euro. Le parti sarebbe più vicine e i due club starebbero trattando sulla base di un prestito secco senza diritto di riscatto.

Domenica sera, prima della sfida casalinga contro il Lecce, Igli Tare, ds milanista, è intervenuto a DAZN e in merito al mercato di gennaio del Diavolo ha spiegato: "Se sul mercato cerchiamo un difensore centrale? Inutile ripetermi. Sicuramente staremo attenti sul mercato, se ci qualcosa che ci aiuterà, lo faremo se c’è necessità, per il momento stiamo bene come stiamo”.