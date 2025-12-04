Il Giornale: "Allegri social club. Max star tra i tifosi, gli juventini lo rimpiangono"

"Allegri social club" apre così le sue pagine sportive l'edizione odierna de Il Giornale che l'uomo copertina del Milan primo in classifica è senza dubbio Massimiliano Allegri, diventato, grazia alle sue gesta a bordocampo, anche una star per i tifosi sui social. Se i milanisti lo esaltano per aver riportato in alto la squadra rossonera, gli juventini lo rimpiangono parecchio.

Nei giorni scorsi, il lavoro dell'allenatore livornese è stato esaltato anche da un grande ex tecnico del Milan come Fabio Capello: "Se mi aspettavo il Milan prima in classifica? Onestamente no, non me l’aspettavo - ha dichiarato alla Gazzetta dello Sport -. Confidavo nelle capacità di Allegri, ma non credevo riuscisse a entrare nella testa dei giocatori così velocemente, anche considerando quel che era accaduto nel Milan dell’anno scorso. Un anno fa la squadra non sapeva assolutamente posizionarsi e difendersi. Max ha saputo dare un ordine, un equilibrio. Gli interpreti sono gli stessi dell’anno scorso ma la differenza la fanno anche Rabiot e Modric, un filtro determinante che era mancato nell’anno precedente".

