Repubblica su Lazio-Milan: "Sarri e Allegri in campo con i titolari dopo le polemiche"
L'edizione odierna di Repubblica titola così stamattina in vista di Lazio-Milan valida per gli ottavi di Coppa Italia in programma questa sera all'Olimpico di Roma: "Sarri e Allegri in campo con i titolari dopo le polemiche". Dopo l'alta tensione di sabato in campionato per il rigore non concesso ai biancocelesti nel recupero (per i vertici arbitrali è stata la decisione corretta), le due formazioni si ritroveranno di fronte stasera e i due allenatori non faranno il "classico" turnover esasperato che si vede spesso in Coppa Italia. Max Allegri, per esempio, non rinuncerà a Leao e Rabiot, così come Maurizio Sarri schiererà dall'inizio diversi titolari.
DOVE VEDERE LAZIO-MILAN
Data: giovedì 4 dicembre 2025
Ore: 21.00
Stadio: Olimpico, Roma
Diretta TV: Italia 1
Web: MilanNews.it
LA SQUADRA ARBITRALE
Arbitro: Guida
Assistenti: Lo Cicero – Dei Giudici
IV uomo: Doveri
VAR: Pezzuto
AVAR: Aureliano
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan