Repubblica su Lazio-Milan: "Sarri e Allegri in campo con i titolari dopo le polemiche"

vedi letture

L'edizione odierna di Repubblica titola così stamattina in vista di Lazio-Milan valida per gli ottavi di Coppa Italia in programma questa sera all'Olimpico di Roma: "Sarri e Allegri in campo con i titolari dopo le polemiche". Dopo l'alta tensione di sabato in campionato per il rigore non concesso ai biancocelesti nel recupero (per i vertici arbitrali è stata la decisione corretta), le due formazioni si ritroveranno di fronte stasera e i due allenatori non faranno il "classico" turnover esasperato che si vede spesso in Coppa Italia. Max Allegri, per esempio, non rinuncerà a Leao e Rabiot, così come Maurizio Sarri schiererà dall'inizio diversi titolari.

DOVE VEDERE LAZIO-MILAN

Data: giovedì 4 dicembre 2025

Ore: 21.00

Stadio: Olimpico, Roma

Diretta TV: Italia 1

Web: MilanNews.it

LA SQUADRA ARBITRALE

Arbitro: Guida

Assistenti: Lo Cicero – Dei Giudici

IV uomo: Doveri

VAR: Pezzuto

AVAR: Aureliano