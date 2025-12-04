Milan, il turnover per Allegri: grande attesa per Jashari

Stasera contro la Lazio, negli ottavi di Coppa Italia, Massimiliano Allegri, che dovrà rinunciare a tre giocatori infortunati, vale a dire Zachary Athekame, Youssouf Fofana e Santiago Gimenez, farà un turnover ragionato: spazio quindi a qualche seconda linea, ma anche a diversi titolari come Maignan, Tomori, Pavlovic, Saelemekers, Rabiot e Leao.

Come riferisce stamattina il Corriere della Sera, c'è grande curiosità per vedere all'opera soprattutto Ardon Jashari che prenderà il posto di Luka Modric come regista davanti alla difesa: lo svizzero, che giocherà in mezzo al campo con Ricci e Rabiot, non scende in campo in una partita ufficiale da fine agosto. Spazio poi anche a De Winter in difesa, a Estupinan a sinistra e a Loftus-Cheek, che farà coppia in attacco con Leao.

