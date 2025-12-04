Verso Lazio-Milan: un Olimpico infuocato per accogliere il Diavolo. Attesi oltre 40 mila tifosi

vedi letture

Un Olimpico infuocato per accogliere il Diavolo: è questo il motto dei tifosi della Lazio in vista del match di questa sera contro il Milan negli ottavi di Coppa Italia. Lo scrive il sito del Corriere dello Sport che spiega che "sui social è nato un passaparola: 'Alla Lazio ci pensano i laziali', il motto scelto per l’occasione invocando un Olimpico adatto all’accoglienza del Diavolo rossonero, chiedendo ai 40.000 presenti di creare un tifo rumoroso, assordante, stordente". La rabbia per i fatti di San Siro di sabato sera non è ancora passata e per questo la tifoseria biancoceleste vuole creare un ambiente caldissimo per accogliere i rossoneri.

Per quanto riguarda il numero degli spettatori attesi stasera, il CorSport scrive: "Fino a ieri sera la società aveva venduto 11.800 biglietti (3.600 ai tifosi rossoneri), s’aggiungono ai 29.918 abbonati laziali, nel pacchetto campionato era compresa la prima partita casalinga di Coppa Italia. Il totale supera i 40.000 spettatori (41.718)".

