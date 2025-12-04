Papà Gimenez: "Santi non ha il desiderio di lasciare il Milan: è molto felice"

Christian "Chaco" Gimenez, papà dell'attaccante messicano Santiago Gimenez, centravanti rossonero, è stato intervistato sul canale YouTube di Vamos Show in collaborazione con il giornalista sportivo Cesar Luis Merlo. Nel corso della sua lunga intervista, inevitabile la parentesi sulla carriera del figlio e più precisamente sul suo momento attuale, in cui il numero 7 rossonero è infortunato ed è circodato da voci di mercato che lo vorrebbero lontano da Milano. Un estratto delle sue dichiarazioni.

Le parole di Chaco Gimenez sul futuro del figlio Santiago: "Da parte nostra non c’è desiderio di partire, di lasciare il Milan. Santiago è molto felice al Milan e credo che abbia la percezione che, quando starà bene, potrà essere molto importante. Se ne occupa la sua agente ma la realtà è che non abbiamo parlato di questa possibilità: ho sentito che ci sono state molte chiacchiere su questa cosa ma non ne abbiamo parlato né con il club, né con nessuno".