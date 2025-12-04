Serie A, vota il miglior giocatore di novembre: in lizza anche Mike Maignan

vedi letture

Sono aperte le votazioni per scegliere il miglior giocatore della Serie A per il mese di novembre. Tra i candidati è presente anche il portiere rossonero Mike Maignan. "Proseguiranno fino a domenica 7 dicembre le votazioni per scegliere l`EA SPORTS FC Player Of The Month del mese di novembre - scriv il sito della Lega Calcio Serie A -. I candidati all`EA SPORTS FC Player Of The Month di novembre sono:

Maignan (Milan), Lautaro Martinez (Inter), Neres (Napoli), Ostigard (Genoa), Vardy (Cremonese), Zaniolo (Udinese).

I sei candidati sono stati selezionati tenendo conto delle analisi evolute di Kama Sport, realizzate a partire dai dati tracking registrati con il sistema Hawk-Eye. Il sistema di rating considera non soltanto i dati statistici e gli eventi tecnici, ma anche i dati posizionali. Ciò permette di analizzare aspetti cruciali come il movimento senza palla e dunque i movimenti ottimali, le scelte di gioco, il contributo all’efficienza tecnica e fisica della squadra, che permettono una valutazione oggettiva e qualitativa della prestazione.

Per il calcolo finale sono state considerate le giornate dalla 10ª alla 13ª della Serie A Enilive 2025/2026.

Per partecipare alla votazione CLICCA QUI".