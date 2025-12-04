Papà Gimenez: "Santi vuole restare: ci sono foto a 6 e 9 anni con indosso cose del Milan. Vive un sogno"
Christian "Chaco" Gimenez, papà dell'attaccante messicano Santiago Gimenez, centravanti rossonero, è stato intervistato sul canale YouTube di Vamos Show in collaborazione con il giornalista sportivo Cesar Luis Merlo. Nel corso della sua lunga intervista, inevitabile la parentesi sulla carriera del figlio e più precisamente sul suo momento attuale, in cui il numero 7 rossonero è infortunato ed è circodato da voci di mercato che lo vorrebbero lontano da Milano. Un estratto delle sue dichiarazioni.
Le sue parole sul momento vissuto da Gimenez al Milan: "Santi ha grande affetto per il Milan: per lui è un sogno quello che sta vivendo. Ci sono foto di Santi a 6 e 9 anni con indosso cose del Milan: ho qua a casa una giacca che metteva quando aveva dieci anni. Santi vuole stare al Milan: è una squadra molto importante, in cui devi performare al massimo. È molto felice al Milan: abbiamo avuto tante proposte prima di arrivare al Milan, anche dall’Arabia economicamente molto alta, ma da quando è arrivato il Milan ha detto che voleva andare lì".
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan