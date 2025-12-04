Il figlio di Costacurta: "Ho preso sette boccette di metadone, non so come non sia morto"

vedi letture

Achille Costacurta, figlio dell'ex difensore rossonero Billy, oggi commentatore su Sky Sport 24, e dell'ex Miss Italia Martina Colombari, modella e attrice, ha parlato in un'intervista al Corriere della Sera di come è uscito dalla grave dipendenza dalle droghe che lo ha accompagnato per larga parte della sua adolescenza e negli anni successivi. Le sue parole: "Ho preso sette boccette di metadone, non so come non sia morto. Volevo farla finita, era un gesto disperato: l'unico modo per far capire che volevo uscire dalla comunità a Parma. Di questo mi pento. Se non avessi commesso quegli errori non avrei capito tante cose, anzi per certi versi penso 'meno male che mi è successo tutto questo a 20 anni e non a 50 quando avrò moglie e figli'. Non faccio più uso di sostanze da quando ho preso consapevolezza della necessità di iniziare un percorso per guardare avanti. La mia rinascita risale a maggio del 2024: è avvenuta nella clinica Santa Croce, in Svizzera, dove ho incontrato medici che mi hanno aperto gli occhi su tante cose".

Continua e conclude il suo pensiero Achille Costacurta parlando del rapporto con i suoi genitori, molto famosi: "Confronto con i genitori? Da piccolo poteva essere stimolante, col tempo è diventato pesante. Ero un ragazzino con tanta gente attorno, molti ragazzi - e lo capisci dopo - si avvicinavano perché ero nato in quel contesto. Oggi, mi rendo conto che quel mondo non era normale. E meno male che non ho fatto il calciatore altrimenti il paragone sarebbe stato ancora più schiacciante".