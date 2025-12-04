Zazzaroni torna sul (non) rigore di Pavlovic di sabato: "In un mondo normale non è rigore"

Nel corso del consueto appuntamento con Maracanà, programma in onda sulle frequenze di TMW Radio, il direttore de Il Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni ha parlato della sfida di questa sera di Coppa Italia tra il Milan e la Lazio, passando prima però dal discusso episodio di sabato sera di San Siro.

Come valuta i fatti di Milan-Lazio?

"E' stata una situazione grottesca. Per me quello lì se mi danno rigore sono contento, se non me lo danno mi arrabbio. In un mondo normale non è rigore, perché non non c'è la volontarietà. Il fallo di Marusic non c'era proprio, quindi...Per comunicare devi saperlo fare e capire gli effetti che hai sulla gente".

Come vede la sfida di Coppa Italia stasera?

"Per me vincerà la Lazio con un rigore o ai rigori. Non è una rivincita, il campionato è molto più importante. La Coppa Italia ha una formula terribile, molto televisiva".