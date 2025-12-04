Finalmente Ardon! Prima titolarità in rossonero per Jashari
Finalmente Ardon Jashari! Arriva un po' più tardi di quanto ci si sarebbe aspettati la prima titolarità in gare ufficiali con la maglia rossonera per il centrocampista svizzero arrivato quest'estate dal Club Brugge e per il quale il Milan ha investito tempo e denaro.
Il calciatore nativo del Canton Zugo ha visto il suo inizio di stagione compromesso a causa di un brutto infortunio che lo ha tenuto lontano dai campi per oltre due mesi: oggi, dopo essere tornato tra i convocati già a inizio novembre, avrà finalmente la possibilità di mettersi in mostra con un po' di minuti di gioco nella gara di Coppa Italia in casa della Lazio.
