Il Bologna rimonta il Parma e aspetta la vincente di Lazio-Milan ai quarti
Nella prima delle due gare in programma oggi per gli ottavi di Coppa Italia, i campioni in carica del Bologna ha vinto al Dall'Ara in rimonta contro il Parma per 2-1. Inizio contratto per la squadra di Italiano che è partita contratta, forse anche scottata dalla sconfitta in campionato dello scorso lunedì contro la Cremonese: il Parma di questa passa in vantaggio dopo meno di un quarto d'ora grazie a Benedyczak.
Prima della fine del primo tempo i rossoblù la rimettono in pari grazie a Rowe e poi nella ripresa, dopo diverse occasioni ma anche un rischio, trovano il gol vittoria al 90° grazie alla capocciata di Santiago Castro. Bologna ai quarti di finale dove incontrerà la vincente tra Lazio e Milan, che giocheranno tra meno di un'ora all'Olimpico.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan