MN - Sono poco più di 4mila i tifosi rossoneri presenti all'Olimpico

Clima delle grandi occasioni allo Stadio Olimpico di Roma per la partita di questa sera tra Lazio e Milan, valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia. La gara sarà seguita da oltre 40mila spettatori in un clima che si preannuncia molto caldo, specialmente dopo le polemiche arbitrali nel finale della partita di campionato. Di questi ben 4.077 saranno i tifosi del Milan assiepati nel settore ospiti: una grande risposta, anche in trasferta, dei sostenitori del Diavolo che proveranno a fare la voce grossa in un ambiente ostile. Davanti al settore occupato dai milanisti c'è lo striscione ora vietato a San Siro: "Sodalizio rossonero".

Di seguito si riportano le formazioni ufficiali della sfida:

LAZIO (4-3-3): Mandas; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Vecino, Basic; Isaksen, Castellanos, Zaccagni. A disp.: Provedel, Furlanetto, Lazzari, Patric, Tavares, Provstgaard, Belahyane, Dele-Bashiru, Dia, Noslin, Pedro, Cancellieri. All. Maurizio Sarri

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Ricci, Jashari, Rabiot, Estupinan; Loftus-Cheek, Leao. A disp.: Terracciano, Torriani, Gabbia, Odogu, Bartesaghi, Sala, Modric, Pulisic, Nkunku. All. Massimiliano Allegri