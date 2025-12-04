Viviano: "Leao non può essere mai un problema: può far bene da punta"

L'ex portiere di Serie A Emiliano Viviano è intervenuto nel pre gara di Lazio-Milan, partita valevole per gli ottavi di Coppa Italia. Viviano si è così espresso sull'impatto che Massimiliano Allegri ha avuto sul rendimento di Rafael Leao. Le sue parole: "Leao è stato recuperato da Allegri. Allegri è un maestro. Leao non può essere mai un problema per il Milan ma è la soluzione. Deve migliorare un pò i movimenti ma può fare bene come centravanti"

Di seguito si riportano le formazioni ufficiali della sfida:

LAZIO (4-3-3): Mandas; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Vecino, Basic; Isaksen, Castellanos, Zaccagni. A disp.: Provedel, Furlanetto, Lazzari, Patric, Tavares, Provstgaard, Belahyane, Dele-Bashiru, Dia, Noslin, Pedro, Cancellieri. All. Maurizio Sarri

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Ricci, Jashari, Rabiot, Estupinan; Loftus-Cheek, Leao. A disp.: Terracciano, Torriani, Gabbia, Odogu, Bartesaghi, Sala, Modric, Pulisic, Nkunku. All. Massimiliano Allegri