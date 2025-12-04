Saluto cordiale tra Max Allegri e il vice di Sarri nel pre-gara dopo la rissa di San Siro

Nell'immediato pre-partita di Lazio-Milan, dopo l'ingresso delle due squadre in campo, i colleghi di SportMediaset hanno segnalato il bel gesto tra Massimiliano Allegri, tecnico rossonero, e Marco Ianni, vice di Sarri sulla panchina biancoceleste, che si sono salutati cordialmente nei pressi delle due aree tecniche. Nel concitato finale di gara di sabato in campionato, i due avevano litigato mentre l'allenatore lasciava il campo a seguito dell'espulsione ricevuta dall'arbitro Collu.

Di seguito si riportano le formazioni ufficiali della sfida:

LAZIO (4-3-3): Mandas; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Vecino, Basic; Isaksen, Castellanos, Zaccagni. A disp.: Provedel, Furlanetto, Lazzari, Patric, Tavares, Provstgaard, Belahyane, Dele-Bashiru, Dia, Noslin, Pedro, Cancellieri. All. Maurizio Sarri

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Ricci, Jashari, Rabiot, Estupinan; Loftus-Cheek, Leao. A disp.: Terracciano, Torriani, Gabbia, Odogu, Bartesaghi, Sala, Modric, Pulisic, Nkunku. All. Massimiliano Allegri