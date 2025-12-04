Dirigenza rossonera presente all'Olimpico con Tare e Furlani
Il Milan è in campo allo Stadio Olimpico questa sera per giocare l'ottavo di finale contro la Lazio: ad accompagnare la squadra di Massimiliano Allegri a Roma, ci sono due membri della dirigenza milanista Igli Tare e Giorgio Furlani. In particolare per il direttore sportivo albanese si tratta della prima volta in quella che è stata la sua casa per tantissimi anni, circa 17: inevitabile l'emozione.
Di seguito si riportano le formazioni ufficiali della sfida:
LAZIO (4-3-3): Mandas; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Vecino, Basic; Isaksen, Castellanos, Zaccagni. A disp.: Provedel, Furlanetto, Lazzari, Patric, Tavares, Provstgaard, Belahyane, Dele-Bashiru, Dia, Noslin, Pedro, Cancellieri. All. Maurizio Sarri
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Ricci, Jashari, Rabiot, Estupinan; Loftus-Cheek, Leao. A disp.: Terracciano, Torriani, Gabbia, Odogu, Bartesaghi, Sala, Modric, Pulisic, Nkunku. All. Massimiliano Allegri
