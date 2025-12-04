LAZ-MIL (0-0): intervallo. Allegri si sbraccia invano, Milan sottotono

vedi letture

Lazio-MIlan 0-0, intervallo. Si sono conclusi i primi 45 minuti dell'ottavo di finale di Coppa Italia con i biancocelesti e i rossoneri ancora fermi sullo 0-0. Partita molto brutta e senza grossi spunti con le uniche due vere occasione che sono per i padroni di casa. Prima un bel tiro di Basic che sibila accanto al palo della porta di Maignan che poi, poco prima del duplice fischio, ha parato una botta di Isaksen da distanza ravvicinata. Nessuna chance per il Diavolo che lascia il possesso alla Lazio e non riesce a creare.

Milan davvero molto impreciso da un punto di vista tecnico ma anche di posizione: diversi gli errori in impostazione di De Winter, Jashari, Tomori, Ricci ed Estupinan. Leao prova a scendere per prendersi il pallone nel finale e qualcosa prova a inventare ma trova poca collaborazione: viceversa Loftus-Cheek risulta totalmente avulso dalla tattica di squadra. La gara è equilibrata ma servirà maggior aggressività nel secondo tempo, come successo a San Siro sabato, se si vuole passare il turno.