LAZ-MIL (0-0): primo cambio, entra Nkunku per Saelemaekers

LAZ-MIL (0-0): primo cambio, entra Nkunku per SaelemaekersMilanNews.it
Oggi alle 22:24News
di Francesco Finulli

Al minuto 64 arriva il primo cambio per il Milan. Il tecnico Massimiliano Allegri decide di mandare dentro Christopher Nkunku: a lasciargli il posto è Alexis Saelemaekers che è stato autore di una partita al di sotto delle sue possibilità, anche per le tante partite giocate ad alta intensità. Nuovo assetto tattico con Loftus che si sposta sul setttore destro.

Di seguito si riportano le formazioni ufficiali della sfida:

LAZIO (4-3-3): Mandas; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Vecino, Basic; Isaksen, Castellanos, Zaccagni. A disp.: Provedel, Furlanetto, Lazzari, Patric, Tavares, Provstgaard, Belahyane, Dele-Bashiru, Dia, Noslin, Pedro, Cancellieri. All. Maurizio Sarri

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Ricci, Jashari, Rabiot, Estupinan; Loftus-Cheek, Leao. A disp.: Terracciano, Torriani, Gabbia, Odogu, Bartesaghi, Sala, Modric, Pulisic, Nkunku. All. Massimiliano Allegri