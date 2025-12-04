LAZ-MIL (1-0): Zaccagni porta in vantaggio la Lazio

E al minuto 80 si sblocca la gara, la Lazio va in vantaggio. Segna il capitano Mattia Zaccagni che si sgancia dalla marcatura del Milan su calcio d'angolo e tutto solo colpisce a botta sicura in rete. Pochissimo tempo ora per i rossoneri per cercare di raddrizzare la sfida. Per questo motivo Allegri decide di mandare dentro Christian Pulisic e Luka Modric al posto di Ardon Jashari e Ruben Loftus-Cheek. Serve un mezzo miracolo adesso...

Di seguito si riportano le formazioni ufficiali della sfida:

LAZIO (4-3-3): Mandas; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Vecino, Basic; Isaksen, Castellanos, Zaccagni. A disp.: Provedel, Furlanetto, Lazzari, Patric, Tavares, Provstgaard, Belahyane, Dele-Bashiru, Dia, Noslin, Pedro, Cancellieri. All. Maurizio Sarri

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Ricci, Jashari, Rabiot, Estupinan; Loftus-Cheek, Leao. A disp.: Terracciano, Torriani, Gabbia, Odogu, Bartesaghi, Sala, Modric, Pulisic, Nkunku. All. Massimiliano Allegri