Sconfitta alla prima giornata ed eliminazione in Coppa Italia contro Lazio: quanto il Napoli dell’anno scorso e il Milan di Allegri si somigliano…

Una statistica curiosa che potrà stare a cuore ai tifosi rossoneri più scaramantici si è concretizzata questa sera dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia agli ottavi di finale. Ma facciamo un passo indietro, torniamo alla sconfitta in casa della prima giornata di campionato contro la Cremonese che, a tanti tifosi milanisti e non, ha ricordato la sconfitta netta per 3-0 alla prima giornata di campionato del Napoli di Conte contro il Verona. In tanti hanno visto una similitudine curiosa con quel Napoli che, come il Milan quest'anno, era fuori da ogni competizione europea.

Aggiungiamo stasera un'altra somiglianza curiosa: come il Milan questa sera, anche il Napoli l'anno scorso uscì agli ottavi di finale di Copps Italia poprio per mano della Lazio all'Olimpico. In quel frangente la partita finì 3-1 per i biancocelesti. Alla fine quel Napoli vinse il campionato. Chissà che i rossoneri possano seguire le orme dei partenopei, anche se, come ripete il nostro allenatore da tempo, "Manca ancora tantissimo".