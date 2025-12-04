Marusic a SportMediaset: "C'era tantissima motivazione, volevamo il grande risultato"

© foto di www.imagephotoagency.it
Ieri alle 23:36News
di Francesco Finulli

Adam Marusic, laterale biancoceleste, è intervenuto nel post gara di Lazio-Milan 1-0 ai microfoni di SportMediaset, ottavo di finale di Coppa Italia che ha sancito l'eliminazione rossonera dalla competizione. Le sue dichiarazioni.

Quali sensazioni dopo sabato?

"C'era tantissima motivazione per tutti noi: volevamo fare il grande risultato e ci siamo riusciti"

Tanta spinta dai tifosi...

"Come sempre i tifosi sono accanto a noi. Voglio ringraziarli e spero di festeggiare tante altre partite"