Allegri sulla sconfitta: “Chi segnava prima vinceva. Adesso testa al Torino”

vedi letture

Massimiliano Allegri, nel post gara di Lazio-Milan 1-0, che ha sancito l'eliminazione in Coppa Italia dei rossoneri, è intervenuto ai microfoni di SportMediaset. Le sue dichiarazioni.

La Lazio ha voluto di più la vittoria?

"Chi vince ha sempre ragione, la Lazio ha vinto una partita in cui ha avuto più difficoltà rispetto a sabato. Era una partita bloccata e chi segnava per primo vinceva: abbiamo avuto un'occasione e on abbiamo fatto gol, poi non abbiamo difeso bene sul calcio d'angolo. Jashari ha fatto una bella partita dopo tanto tempo, Ricci ha fatto una buona partita. Dispiace essere usciti perché ci tenevamo ma ora obbiamo mettere tutto da parte e pensare al Torino"

Questo il tabellino dI Lazio-Milan, match valido per l'ottavo di finale di Coppa Italia Frecciarossa:

LAZIO-MILAN 1-0

Marcatori: 79' Zaccagni