Ravezzani: "Estupinan non si muove mai in sincrono con la palla, Nkunku imbarazzante"

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 23:10News
di Francesco Finulli

Fabio Ravezzani, direttore di TeleLombardia, ha commentato così a caldo l'eliminazione del Milan dalla Coppa Italia, per mano della Lazio. Il suo commento sul profilo X personale: "Il Milan gioca una buona partita, ma la Lazio vince con merito. Bene Ricci e Loftus. Leao non pervenuto. Estupinan non si muove mai in sincrono con la palla (bel problema). Jashari discreto ma senza ritmo partita. Nkunku imbarazzante. De Winter pasticcia negli appoggi".

Questo il tabellino dI Lazio-Milan, match valido per l'ottavo di finale di Coppa Italia Frecciarossa: 

LAZIO-MILAN 1-0
Marcatori: 79' Zaccagni

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI LAZIO-MILAN

LAZIO (4-3-3): Mandas; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini (71' Nuno Tavares); Guendouzi, Vecino (57' Dele-Bashiru), Basic; Isaksen (82' Cancellieri), Castellanos (57' Noslin), Zaccagni (82' Pedro). A disp.: Provedel, Furlanetto, Lazzari, Patric, Provstgaard, Belahyane, Dia, Pedro, Cancellieri. All. Maurizio Sarri

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers (64' Nkunku), Ricci, Jashari (81' Modric), Rabiot, Estupinan (87' Bartesaghi); Loftus-Cheek (81' Pulisic), Leao. A disp.: Terracciano, Torriani, Gabbia, Odogu, Sala. All. Massimiliano Allegri

Arbitro: Guida sezione Torre annunziata.

Ammoniti: 2' Pavlovic, 84' De Winter

Recupero: 1' PT, 5' ST