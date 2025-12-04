Ravezzani: "Estupinan non si muove mai in sincrono con la palla, Nkunku imbarazzante"
Fabio Ravezzani, direttore di TeleLombardia, ha commentato così a caldo l'eliminazione del Milan dalla Coppa Italia, per mano della Lazio. Il suo commento sul profilo X personale: "Il Milan gioca una buona partita, ma la Lazio vince con merito. Bene Ricci e Loftus. Leao non pervenuto. Estupinan non si muove mai in sincrono con la palla (bel problema). Jashari discreto ma senza ritmo partita. Nkunku imbarazzante. De Winter pasticcia negli appoggi".
Questo il tabellino dI Lazio-Milan, match valido per l'ottavo di finale di Coppa Italia Frecciarossa:
LAZIO-MILAN 1-0
Marcatori: 79' Zaccagni
LE FORMAZIONI UFFICIALI DI LAZIO-MILAN
LAZIO (4-3-3): Mandas; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini (71' Nuno Tavares); Guendouzi, Vecino (57' Dele-Bashiru), Basic; Isaksen (82' Cancellieri), Castellanos (57' Noslin), Zaccagni (82' Pedro). A disp.: Provedel, Furlanetto, Lazzari, Patric, Provstgaard, Belahyane, Dia, Pedro, Cancellieri. All. Maurizio Sarri
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers (64' Nkunku), Ricci, Jashari (81' Modric), Rabiot, Estupinan (87' Bartesaghi); Loftus-Cheek (81' Pulisic), Leao. A disp.: Terracciano, Torriani, Gabbia, Odogu, Sala. All. Massimiliano Allegri
Arbitro: Guida sezione Torre annunziata.
Ammoniti: 2' Pavlovic, 84' De Winter
Recupero: 1' PT, 5' ST
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan