Zaccagni a SportMediaset: "C'era tanta voglia di riscatto: grandissima partita"

Mattia Zaccagni, capitano e attaccante biancoceleste, è intervenuto nel post gara di Lazio-Milan 1-0 ai microfoni di SportMediaset, ottavo di finale di Coppa Italia che ha sancito l'eliminazione rossonera dalla competizione. Le sue dichiarazioni.

Quale sensazione dopo sabato?

"Siamo veramente contenti. C'era tanta voglia di riscatto dopo sabato: abbiamo fatto una grandissima partita e lavorato di squadra"

Un anno complicato...

”È un anno difficile ma noi siamo compatti, dentro lo spogliatoio sappiamo come lavorare e il mister ci indicherà la strada"