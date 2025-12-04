Cesari: "Calcio d'angolo dubbio sul gol di Zaccagni"
L'ex arbitro Graziano Cesari, moviolista di SportMediaset, è intervenuto nel corso del post gara di Lazio-Milan 1-0, partita che ha estromesso il Diavolo della Coppa Italia nel corso degli ottavi di finale. Questo il suo commento sulla concessione dell' angolo che ha portato al gol vittoria di Zaccagni: "Guida ha concesso quel calcio d'angolo dubbio sul gol. Decisione non chiara. Ma il VAR non poteva intervenire"
Questo il tabellino dI Lazio-Milan, match valido per l'ottavo di finale di Coppa Italia Frecciarossa:
LAZIO-MILAN 1-0
Marcatori: 79' Zaccagni
LE FORMAZIONI UFFICIALI DI LAZIO-MILAN
LAZIO (4-3-3): Mandas; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini (71' Nuno Tavares); Guendouzi, Vecino (57' Dele-Bashiru), Basic; Isaksen (82' Cancellieri), Castellanos (57' Noslin), Zaccagni (82' Pedro). A disp.: Provedel, Furlanetto, Lazzari, Patric, Provstgaard, Belahyane, Dia, Pedro, Cancellieri. All. Maurizio Sarri
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers (64' Nkunku), Ricci, Jashari (81' Modric), Rabiot, Estupinan (87' Bartesaghi); Loftus-Cheek (81' Pulisic), Leao. A disp.: Terracciano, Torriani, Gabbia, Odogu, Sala. All. Massimiliano Allegri
Arbitro: Guida sezione Torre annunziata.
Ammoniti: 2' Pavlovic, 84' De Winter
Recupero: 1' PT, 5' ST
