Milan, anche quest’anno niente Coppa Italia: l’ultima vinta nel lontano 2003

Niente da fare per i rossoneri che, al termine di una partita giocata sotto, si vede eliminare per l'ennesima volta dalla Coppa Italia. A giocare i quarti saranno infatti i biancocelesti che si contenderanno l'accesso alle semifinali contro il Bologna di Italiano che, nel tardo pomeriggio ha battuto il Parma per 2-1. La bacheca del Milan vedrà ancora per un altro anno, il numero di Coppe Italia fermo a 5. È infatti dal lontano 2003 che i rossoneri non portano il trofeo a Milano, quando la finale si giocava tra andata e ritorno. Nell'anno della vittoria della Champions League contro la Juve, i rossoneri vinsero come detto anche la Coppa Italia battendo 4-1 la Roma nella finale d'andata all'Olimpico e pareggiando 2-2 il ritorno in casa. Dopo la sconfitta in finale l'anno scorso ai danni del Bologna e l'eliminazione di stasera, è rimandato ancora l'appuntamento tra il Milan e il trofeo.

Lo storico aggiornato - Con la sconfitta rimediata dai rossoneri, salgono a 4 le vittorie in casa dei capitolini in coppa Italia, dopo l'ultima del lontano 2003/2004 che vide i biancocelesti battere il Milan per 4-0 in semifinale. Restano ferme a 2 invece le vittorie dei rossoneri furori casa nei tempi regolamentari, escludendo quindi il passaggio del turno nel 2017/2018 ai calci di rigore.