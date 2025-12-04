Sarri a SportMediaset: "Sabato ho visto i ragazzi mortificati e umiliati"

vedi letture

Maurizio Sarri, nel post gara di Lazio-Milan 1-0, che ha sancito l'eliminazione in Coppa Italia dei rossoneri, è intervenuto ai microfoni di SportMediaset. Le sue dichiarazioni integrali.

In queste situazioni difficili ti esalti?

"Queste sono delle situazioni in cui ho gusto: grandi difficoltà fin da giugno e luglio, tantissimi infortuni però poi è una squadra che si fa allenare. Io durante la settimana mi diverto. Poi la domenica alle volte mi arrabbio, perché abbiamo a livello tecnico abbiamo qualcosa in meno di altre squadre"

È la risposta migliore che poteva avere?

"Ci ha fatto piacere che all'Olimpico sono arrivate oltre 40mila persone che hanno fatto un tifo feroce. Mi ha fatto piacere per loro e per i ragazzi. Sabato li ho visti mortificati e umiliati. A eliminazione diretta contro il Milan è sempre qualcosa di importante. Non abbiamo tempo neanche di essere contenti perché domenica ci aspetta una partita difficile"

Un giudizio su Basic...

"È arrivato qualche anno fa con grandi prospettive. Poi si era un po' perso ma non ho avuto grandi dubbi a ritirarlo dentro e ci sta ripagando in maniera importante. A livello di movimenti è il più affidabile"

Come ti aspetti i prossimi 5 mesi?

"Mi aspetto di dover continuare a lavorare. Se arrivamo a fine stagione e siamo convinti di avere 7/8 giocatori su cui innestare 2/3 di qualità sarebbe tanta roba. Se riusciamo a costruire una bella base è già qualcosa di importante. Nei prossimi 5 mesi ci sarà da lavorare"