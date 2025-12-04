Allegri a MTV: "C'è dispiacere. Bisogna essere arrabbiati perché siamo usciti. Adesso pensiamo al Torino"

Nel post partita di Lazio-Milan Massimiliano Allegri ha commentato ai microfoni di Milan TV l'eliminazione dalla Coppa Italia della sua squadra.

Cosa non è andato stasera?

“C’è dispiacere, amarezza. Bisogna essere arrabbiati, perché siamo usciti dalla Coppa Italia. La squadra ha fatto una buona partita, la differenza sta nel fatto che chi faceva il primo gol vinceva. Abbiamo sbagliato situazioni favorevoli. Soprattutto abbiamo perso 3/4 palle, abbiamo difeso male sull’angolo e sono cose sulle quali dobbiamo lavorare”.

Sulla prestazione di Jashari

“Ha fatto una buona partita, non avevo nessun dubbio. De Winter ha fatto una buona partita, anche Estupinan, c’è amarezza per l’eliminazione, allo stesso tempo c’è stata la prestazione, adesso pensiamo al Torino che dobbiamo proseguire il nostro cammino in campionato”.

Tecnicamente ci sono stati errori

“Nel primo tempo loro difendevano molto bene, noi quando le avevamo ritardavamo. Sono quelle partite che devi portare l’episodio dalla tua parte, ma questa volta non siamo stai bravi”.

È mancata l’energia giusta nel momento topico?

“Anche nel primo tempo, a difesa schierata, non abbiamo subito niente. Nel secondo tempo abbiamo regalato 2/3 palle che hanno generato il calcio di punizione che ha poi scaturito l’angolo”.