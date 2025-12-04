All’Olimpico vince la Lazio: seconda sconfitta stagionale per i rossoneri

vedi letture

Finisce 1-0 la partita tra Lazio e Milan che vale il passaggio ai quarti di finale di Coppa Italia e la conseguente eliminazione dalla competizione dei rossoneri. Al termine di una partita senza troppe emozioni è la Lazio a spuntarla grazie al gol di Mattia Zaccagni che, con un gran colpo di testa in girata su un corner al 80', porta i suoi al turno successivo contro il Bologna.

Seconda sconfitta stagionale - Per i rossoneri è la seconda sconfitta stagionale dopo quella rimediata contro la Cremonese alla prima giornata di campionato dove a San Siro, la squadra di Allegri ha perso per 1-2 contro i neopromossi grigiorossi. Rossoneri che ora hanno da giocarsi solo il campionato e la Superocoppa Italiana che vedrà il Milan sfidare il Napoli in semifinale il 18 dicembre