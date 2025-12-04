LAZ-MIL (1-0): Allegri manda dentro anche Bartesaghi: esce Estupinan

È il momento anche di Davide Bartesaghi che fa il suo ingresso al minuto 87: esce Pervis Estupinan, autore di una prova molto negativa come quella di molti suoi compagni di squadra. Manca veramente poco e i rossoneri non sono ancora riusciti a creare pericoli alla porta di Mandas.

Di seguito si riportano le formazioni ufficiali della sfida:

LAZIO (4-3-3): Mandas; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Vecino, Basic; Isaksen, Castellanos, Zaccagni. A disp.: Provedel, Furlanetto, Lazzari, Patric, Tavares, Provstgaard, Belahyane, Dele-Bashiru, Dia, Noslin, Pedro, Cancellieri. All. Maurizio Sarri

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Ricci, Jashari, Rabiot, Estupinan; Loftus-Cheek, Leao. A disp.: Terracciano, Torriani, Gabbia, Odogu, Bartesaghi, Sala, Modric, Pulisic, Nkunku. All. Massimiliano Allegri