LAZ-MIL (0-0): dopo due minuti Pavlovic viene già ammonito...

Sono passati poco meno di due minuti dall'inizio della gara tra Lazio e Milan, ottavo di Coppa Italia che si sta giocando allo stadio Olimpico, e Strahinja Pavlovic viene già ammonito. Fallo in ritardo su Guendouzi dopo un passaggio sbagliato da Estupinan e un po' di leggerezza da parte dello stesso difensore serbo. Il calciatore del Diavolo dovrà giocare con il cartellino sulla testa per tutta la gara...

Di seguito si riportano le formazioni ufficiali della sfida:

LAZIO (4-3-3): Mandas; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Vecino, Basic; Isaksen, Castellanos, Zaccagni. A disp.: Provedel, Furlanetto, Lazzari, Patric, Tavares, Provstgaard, Belahyane, Dele-Bashiru, Dia, Noslin, Pedro, Cancellieri. All. Maurizio Sarri

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Ricci, Jashari, Rabiot, Estupinan; Loftus-Cheek, Leao. A disp.: Terracciano, Torriani, Gabbia, Odogu, Bartesaghi, Sala, Modric, Pulisic, Nkunku. All. Massimiliano Allegri