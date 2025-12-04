Tare soddisfatto: “Allegri ha fatto un ottimo lavoro. Stagione emozionante e difficile”
Nell'immediato pre partita di Lazio-Milan, partita valevole per l'ottavo di finale di Coppa Italia, Igli tare ha parlato ai microfoni di SportMediaset dove, tra le varie tematiche, ha fatto un punto della situazione in merito al lavoro svolto dal suo arrivo al Milan sino ad ora. Vediamo nel dettaglio le parole del ds rossonero:
A che punto sei con il tuo lavoro? Sei contento?
"Siamo contenti per come la squadra ha reagito. Non era facile anche perché abbiamo camnbiato tanto: Max è stato bravissimo a fare un lavoro molto importante sulla testa della squadra e i giocatori. I risultati si vedono ma non siamo nemmeno alla metà del percorso: sarà una stagione ricca di emozioni ma anche di difficoltà"
