live mn Lazio-Milan (0-0): primo squillo rossonero con Loftus-Cheek

57' | Primo doppio cambio della partita per la Lazio. Fuori Vecino e Castellanos, dentro Dele-Bashiru e Noslin.

53' | Il Milan sta alzando blocco e pressione. È entrato in campo con un altro piglio.

50' | Buon movimento dentro l'area di rigore di Loftus-Cheek, ottimo l'impatto sul cross di Estupinan così come lo stacco di testa. La palla è però finita alta sopra la traversa.

46' | Bella idea di Pellegrini che ha cercato direttamente la porta da centrocampo sfruttando la posizione di Maignan fuori dai pali. Il 3 laziale non è però riuscito a centrare la porta.

45' | Si riparte all'Olimpico.

------

Primo tempo privo di reale emozioni ed occasioni quello dell'Olimpico. Fatta eccezione per la conclusione sul finale di Isaksen, infatti, né Maignan né Mandas sono mai stati realmente chiamati in causa dai due attacchi, dai quali ci si aspetta sicuramente di più nel secondo tempo di una partita, comunque, molto equilibrata.

------

45' + 1' | Non c'è più tempo. 0 a 0 dopo i primi 46 minuti di partita tra Lazio e Milan.

45' | È stato assegnato un minuto di recupero.

45' | Strepitoso Maignan sulla conclusione a botta sicura di mancino di Iskasen.

41' | Attento e preciso l'anticipo di testa di Estupinan su Isaksen, cercato dentro l'area di rigore dal cross di Zaccagni.

40' | Buona idea di Rabiot per Loftus-Cheek in profondità. L'invito del francese è risultato però troppo lungo per l'inglese.

38' | Prima azione offensiva del Milan, potenzialmente pericolosa. Loftus-Cheek non è però riuscito a colpire bene il pallone con la testa e mettere in difficoltà Mandas.

33' | Conclusione dal limite di Castellanos, bloccata senza troppi problemi da Maignan. Ennesima occasione per la Lazio nata da un errore in uscita del Milan.

28' | Errore di Jashari sotto pressione. Bravo e puntuale Pavlovic ad intercettare il passaggio in profondità per Isaksen.

25' | Ottima lettura di Romagnoli che è riuscito ad intercettare la possibile incursione di Loftus-Cheek.

24' | Sinistro affilatissimo di Basic, che cercando il secondo palo non è per riuscito a centrare la porta.

22' | Più convinti e precisi i biancocelesti in questo inizio di partita, anche se di occasione vere e proprie non ce ne sono state.

20' | Allegri spazientito per i tanti errori tecnici dei suoi difensori in fase di costruzione.

17' | Tentativo di cross di Zaccagni troppo su Maignan. Il portiere del Milan blocca e cerca di far ripartire i suoi.

14' | Grande chiusura di Guendouzi, decisivo su Leao, che si stava preparando per andare al tiro.

11' | La Lazio prova a fare la partita, il Milan attende senza troppe difficoltà.

4' | Punizione forte ma non precisa di Basic, che non è riuscito ad impattare bene il pallone, spedendolo di tanto alto sopra la traversa della porta di Maignan.

2' | Incomprensione Pavlovic-Estupinan. Il serbo viene preso contro tempo dal passaggio del compagno e commette un fallo su Guendouzi venendo subito ammonito.

1' | Si parte all'Olimpico, è cominciata Lazio-Milan.

------

Amici ed amiche di MilanNews un buon giovedì sera a tutti e benvenuti allo stadio Olimpico di Roma, dove fra poco meno di un quarto d'ora andrà in scena l'ottavo di finale di Coppa Italia Frecciarossa tra la Lazio di Maurizio Sarri e il Milan di Massimiliano Allegri. Le due squadra si affrontano nuovamente dopo la tanto chiacchierata partita dello scorso sabato, che ha visto il Diavolo vincere, tra le polemiche, per via di un non fallo da rigore di Pavlovic che il mondo biancoceleste non ha ancora digerito nonostante le (chiare) parole del designatore degli arbitri Rocchi. Quanto successo sabato è però il passato, oggi è tutta un'altra storia, anche perché in palio non ci sono i 3 punti ma il passaggio ai quarti di finale di questa tanto ambita coppa nazionale che il Milan non vince dal 2003. Per questi e tanti altri motivi la partita di questa sera contro la Lazio si pronostica essere frizzante e ricca di emozioni, motivo per il quale vi invitiamo a seguire minuto per minuto grazie al nostro live testuale. Restate con noi!!!

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI LAZIO-MILAN

LAZIO (4-3-3): Mandas; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Vecino, Basic; Isaksen, Castellanos, Zaccagni. A disp.: Provedel, Furlanetto, Lazzari, Patric, Tavares, Provstgaard, Belahyane, Dele-Bashiru, Dia, Noslin, Pedro, Cancellieri. All. Maurizio Sarri

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Ricci, Jashari, Rabiot, Estupinan; Loftus-Cheek, Leao. A disp.: Terracciano, Torriani, Gabbia, Odogu, Bartesaghi, Sala, Modric, Pulisic, Nkunku. All. Massimiliano Allegri

LA SQUADRA ARBITRALE

Arbitro: Guida

Assistenti: Lo Cicero – Dei Giudici

IV uomo: Doveri

VAR: Pezzuto

AVAR: Aureliano

DOVE VEDERE LAZIO-MILAN

Data: giovedì 4 dicembre 2025

Ore: 21.00

Stadio: Olimpico, Roma

Diretta TV: Italia 1

Web: MilanNews.it