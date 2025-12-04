Tare avvisa il Milan: “Lazio molto pericolosa, ma noi siamo preparati bene”

Nell'immediato pre partita di Lazio-Milan, partita valevole per l'ottavo di finale di Coppa Italia, Igli tare ha parlato ai microfoni di SportMediaset dove, tra le varie tematiche, ha parlato delle sensazioni che prova nel ritornare all'Olimpico da avversario e della pericolosità dei biancocelesti. Ma vediamo nel dettaglio le parole del ds rossonero:

Che emozioni ci sono per il ritorno all'Olimpico?

"Non lo nascondo, le emozione è grande. Ho avuto il piacere di salutare tanta gente che mi ha voluto bene in questi 17 anni. Sappiamo di giocarecontro un avversario molto pericoloso: vogliono arrivare fino in fondo. Siamo preparati bene, abbiamo fatto qualche cambiamento nella formazione per dare la possibilità a giocatori come Jashari, visto che lo abbiamo aspettato per tanti mesi"